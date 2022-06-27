Танк та САУ російських окупантів підбили українські захисники під Лисичанськом. ВIДЕО

Воїни першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна підбили танк та САУ російських окупантів під Лисичанськом.

Про це бригада повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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"Наш бойовий розрахунок "Валькірія" підбив черговий танк і САУ фашистів на сході України. Акт денацифікаціі стався під Лисичанськом, саме там, де путінські орди вже мали бути згідно з планом їхнього фюрера ще 1 червня. Але знову "что-то пошло не так", - йдеться в повідомленні.

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