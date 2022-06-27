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"Них#я себе герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганди РФ Краснов сам розвінчав фейк про свій "подвиг". ВIДЕО

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СБУ розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ стало відомо із перехопленої розмови сержанта з його рідними.

Згідно російській пропаганді цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП. Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ на відміну від решти членів екіпажу.

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"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и всё", – зізнається дружині окупант.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Этот "груз200" даже свою дебильную родню не переубедит. Для них телевизор более правдив, чем его собственные слова. Кацапы детектед.
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Глибинні росіяни дуже в це вірять. Логіка і розум давно лишили їхні голови.
  • Андрей Андрей 5a1739d2
    Хочете прикол?) Зайшов на телегу мінвбивства рф, і там вони публікують щодня картинку з втратами техніки ЗСУ. І от 22 червня рашисти знищили приблизно 2000 нашої артзброї, а 23 червня уже 3000))) і далі додають щодня по 10-20)) І хто в цю хню віре?)
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