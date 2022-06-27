"Них#я себе герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганди РФ Краснов сам розвінчав фейк про свій "подвиг". ВIДЕО

СБУ розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ стало відомо із перехопленої розмови сержанта з його рідними.

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Згідно російській пропаганді цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП. Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ на відміну від решти членів екіпажу.

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"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и всё", – зізнається дружині окупант.