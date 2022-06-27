"Них#я себе герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганди РФ Краснов сам розвінчав фейк про свій "подвиг". ВIДЕО
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СБУ розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ стало відомо із перехопленої розмови сержанта з його рідними.
Згідно російській пропаганді цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП. Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ на відміну від решти членів екіпажу.
"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и всё", – зізнається дружині окупант.