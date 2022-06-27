Мешканці підтопленого Демидова на Київщині перекривали трасу (доповнено). ВIДЕО

Демидів частково підтоплений після підриву дамби Київського водосховища, що зупинило просування ворога на столицю. Вони побоюються, що стара дамба, яка захищає їх від великої води, не витримає, та намагаються отримати допомогу від влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.

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Близько 60 людей вранці не пропускали громадський та цивільний транспорт у бік Києва та Димера. Порядок охороняли декілька екіпажів поліції, які не допускали бійок між мітингувальниками та водіями.

Перекривання тривало приблизно годину, після чого представники ЗСУ розблокували трасу. Пікетувальників попросили видалити фото з телефонів.

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Як розповіла місцева мешканка Наталя Биховченко, жителі Демидова вийшли на мітинг, щоб звернути увагу на проблеми підтопленого селища. Його частина постраждала наприкінці лютого під час підриву дамби Київського водосховища між Козаровичами та Лютежем, що зупинило просування росіян на столицю.

"Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, та воно не дуже правильно мітингувати, але нас ніхто не чує. Ми зверталися до місцевої влади. До нас приїжджав ще Кулеба, голова Київської облдержадміністрації. Всі багато обіцяють, але на цьому все закінчується. Можливо, вони і не можуть вирішити проблему своїми силами, тому ми вирішили звернути на себе увагу", - каже вона.

За словами мешканців Демидова, зараз селище від великої води відділяє стара дамба, яку зроблено з торфу та піску.

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"Вона (дамба. - Ред.) не витримує довго той об’єм води, який пішов з Київського водосховища. Вже є місця, які дуже розмило. Є вірогідність, що буде затоплений весь Демидів, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамбі та хоча б частину води, яка дійшла до нас, не відкачають. Йде зима, у людей хати досі мокрі", - додала жінка.

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Мешканці Демидова колективно звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Вони попереджають про можливу екологічну катастрофу та просять відкачати воду з пойми річки Ірпінь, що підтоплює їхні домівки.

Під зверненням підписалися 136 людей.



