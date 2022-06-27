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Колони російської техніки рухаються через Маріупольський район у напрямку Запоріжжя, - Андрющенко. ВIДЕО

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Уже п’ятий день поспіль колони важкої техніки, бензовози, та вантажівки з російськими військовими рухаються через Маріупольський район у західному напрямку.

Про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо подальший рух техніки по Маріупольському району та вчора ввечері по Волноваському району в бік Запорізької області. Великі та малі колони, паливозаправники та вантажівки з живою силою (потенційним добривом). Маріупольці все бачать та навіть в окупації роблять усе для наближення нашої перемоги", - написав Андрющенко.

Читайте: Великі колони ворожої техніки рухаються через Маріуполь у західному напрямку, - Андрющенко

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    дякуємо за статистику
  • Харьков Сумской
    Байрактари, ваш вихід....
  • Вячеслав Галушка
    Пусть едут. Чем больше убьём, тем быстрее они закончатся.
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