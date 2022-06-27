Два танки підірвалися і два БТРи "роззулися" на мінному полі, яке облаштували "холодноярці". ВIДЕО безпілотника
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Бійці першого мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" облаштували мінне поле, на якому підірвалося два російські танки та "роззулися" два БТРи окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, уцілілі екіпажі бронетехніки втекли, залишивши на мінному полі пошкоджену техніку.
"Наступ чи прикре самогубство? Іноді буває важко відрізнити, що саме здійснюють російські війська", - пишуть бійці в коментарі до відео.