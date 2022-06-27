"Падать стены начинают": Наслідки удару російських окупантів по Кременчуку. ВIДЕО
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У мережі з'являються наслідки ракетного удару окупантів по Кременчуку на Полтавщині. Будівля ТРЦ охоплена вогнем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кто то еще считает что с ****** можно договориться и он остановится на крыме и дамбасе?
Коростылев в 2020 г. предлагал Зеленському ПВО на основе Вільхи-2 с дальностью 100 км
Просил всего (!!!) 40 млн. дол.и два года
"Но тогда мы бы строили меньше дорог"
преЗЕдент ЗЕленский
ЩО неправда, пілять?! Сучища зелені, вас попереджали, вас просили, вам кричали, а ви падли три роки беню годували і самі грабували? А тепер, гнидо, неправда кажеш?
Асфальт вам горлом не вилазить, тварюки?