"Просто набирали воду". - окупанти вдарили з "Ураганів" по юрбі людей в Лисичанську - 8 загиблих, 21 поранений, серед яких 2 дітей, - ОВА. ВIДЕО

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію про обстріл росіянами групи цивільних громадян в Лисичанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гайдай зазначив: "Просто набирали воду: росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп лисичан. Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених

Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".

Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.

серед загиблих - хлопець 2007 року народження

серед поранених - хлопець 2008 року народження"

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