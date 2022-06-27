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"Просто набирали воду". - окупанти вдарили з "Ураганів" по юрбі людей в Лисичанську - 8 загиблих, 21 поранений, серед яких 2 дітей, - ОВА. ВIДЕО

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Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію про обстріл росіянами групи цивільних громадян в Лисичанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гайдай зазначив: "Просто набирали воду: росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп лисичан. Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених

Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".

Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.

серед загиблих - хлопець 2007 року народження
серед поранених - хлопець 2008 року народження"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуація у місті надважка": мешканців Лисичанської тергромади закликають терміново евакуюватися

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Где международные организации типо ООН? Долго вы будете еще в своем составе держать росийских террористов массово убивающих мирных людей? Или уже возьмите в свою организацию Талибан и Игил чтобы вообще к вам вопросов небыло
  • Мобильный крематорий
    У кацапов сегодня праздник. Столько мирных людей убили за один день.
  • Афанасий Александров
    З рашистсьою мразотою все давно зрозуміло. Ніяк не можна зрозуміти тих, хто залишаеться у фронтовому місті, та щей з дітьми! Це якийсь розумовий розлад у людей? «Немає куди їхати»- це повна нісенітниця! Навіть у якийсь спортзалі на ковдрі можна жити і бути нагодованими волонтерами, але ж жити. Дітей жалько, а до таких батьків якись неоднозначні відчуття.
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