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Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Олег Квиташ
    Вона такою була завжди, просто декому було зручно це не помічати.
  • Вячеслав Шатров
    путин - *****. Они беснуются после точных ударов Хаймарсов. Этими ракетными установками управляют наши, украинские бойцы. У кацапов подобного настолько точного оружия нет. Они беснуются, как Гитлер в апреле 45-го, и ничто их не спасет
  • Wxox Gxox
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