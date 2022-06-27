У Кременчуці надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення рідних, - Офіс генпрокурора. ВIДЕО
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На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів торгового центру у Кременчуці. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).