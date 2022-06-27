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У Кременчуці надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення рідних, - Офіс генпрокурора. ВIДЕО

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На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів торгового центру у Кременчуці. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    знаєте, що це?
    Це після 4-х років вбивств українців малоросьня несе квіточки до російського посольства - ну і відповідь русьни на таке самоприниження через 4 роки👇

    Универсамочка

    @UnderPressure_

    ·
    3 ч

    На первом фото: 26 мая 2018 года, посольство России в Киеве. Украина скорбит с Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».

    На втором фото: 27 июня 2022 года. Россия бьет ракетным обстрелом по ТЦ в Кременчуге с сотнями посетителей внутри.



  • Sashko Pavliuk
    пора вальнуть кримського моста
  • Панас Стець
    кацапи - здохніть су ки.
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