Зруйнований ракетним ударом росіян ТЦ в Кременчуці. ВIДЕО
17 81428
У мережу потрапили кадри зруйнованого російськими ракетами ТЦ "Амстор" в Кременчуці.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікував Антон Геращенко.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.