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Зруйнований ракетним ударом росіян ТЦ в Кременчуці. ВIДЕО

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У мережу потрапили кадри зруйнованого російськими ракетами ТЦ "Амстор" в Кременчуці.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікував Антон Геращенко. 

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Топ коментарі

  • НБ
    А тим часом вкрадене в українських фермерів зерно вивозиться через Кримський міст в Ростов і тим же мостом постачаються ********** та техніка. І все це відбувається безперервно і одночасно. Через 4 (чотири) місяці міст все ще стоїть і по ньому не було завдано жодного удару. Складається враження що комусь дуже потрібно щоб ця споруда і далі функціонувала на шкоду Україні. Ми чуємо тільки про "причини", але щось не видно пошуку засобів! А вони є...
  • Макс Полиграф
    якби там не було ти сідіш на бутилкє
  • scanncode scanncode
    звідки? 300 км - це раз. Де найближча точка?
    нептун навіть якщо долетить - хєр що зробить мосту. одна ракета точно не завдасть суттєвої шкоди
    щоб потопити крейсер москва знадобилося 2 ракети.
    але крейсер зовсім не має броні, плюс потонеути допомогла страшенна детонація БК.
    Без БК ще не факт, що він би потонув.
    Міст - це не маленький крейсер, це колоссальна залізобетонна споруда з надміцної сталі. Міст в сотні разів міцніший, більший і тяжчий крейсера.
    Максимум - пошкодити полотно.
    А ще - ППО. теоретично вона , хоч і не факт, як показав крейсер, але можен збити пару ракет.
    Щоб знищити мости між лисичанськом, кацапи довго і нудно хєрачили по них артою і авіаційними бомбами.
    Так то досить маленькі мости.
    тащити нептуна кудись на запоріжжя, щоб його не знищили по дорозі, позстріляти останній бк і навряд чи добитися успіху. Ні, краще він хай чергує біля одеси і збиває кораблі. це його работа.
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