Новий посол США в Україні Брінк склала присягу. ВIДЕО

Віцепрезидент США Камала Гарріс привела в понеділок до присяги нового посла в Україні Бріджит Брінк.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Церемонія відбулася в кабінеті віцепрезидента в Білому домі. Брінк прийшла на неї разом з членами сім’ї. Журналісти намагалися поставити новому послу запитання, але Брінк не стала на них відповідати.

.@VP Kamala Harris swears in Bridget Brink as the U.S. ambassador to Ukraine. pic.twitter.com/6hCjNBhICk — CSPAN (@cspan) June 27, 2022

Нагадаємо, 19 травня американський Сенат одноголосно затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла США в Україні.

До цього призначення вона була послом у Словаччині. Вважається досвідченим дипломатом.

Брінк працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських і євразійських справ Держдепу США, координувала питання, пов'язані зі Східною Європою і Кавказом.

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З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.

У кінці травня Брінк видали візу для роботи в Україні.

Зазначимо, посада посла США в Україні була вакантною з травня 2019 року, коли адміністрація Дональда Трампа відкликала до Вашингтона Марі Йованович.