"Живи, Україно. Живи для краси, для сили, для правди, для волі", - воїни харківської тероборони привітали українців з Днем Конституції. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни записали спеціальний відеоролик, у якому читають патріотичний вірш Олександра Олеся, написаний у 1917 році, який за сто з лишком років не втратив своєї актуальності і набув нового змісту на тлі російської навали на нашу Батьківщину.
Також з Днем Конституції українців привітали керівники різних силових структур, зокрема очільник СБУ Іван Баканов. За його словами, сьогодні Конституція набуває особливого значення.
"Адже це не просто закон, а система координат, за якими ми рухаємось і будуємо своє європейське майбутнє. Це концентрація всіх тих свобод і цінностей, які українці захищають у багатовіковій боротьбі. Саме їх ми відстоюємо й зараз, обороняючи свою державу від ворога. І ми не збираємось відступати.
Тому що наша Україна є суверенною та незалежною, а її територія – цілісною і недоторканною. Де Крим, Херсон, Ізюм, Маріуполь, Донецьк та інші міста та села - були і будуть українськими. А ми - громадянами вільної держави, яких поєднує любов до своєї Батьківщини. І цього у нас неможливо забрати!" - наголосив він.