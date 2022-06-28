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Відбувся обмін полоненими за формулою 17 на 15. Звільнено 16 воїнів та цивільного. П'ятеро - важкопоранені, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

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Сьогодні, 28 червня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін військовополоненими за формулою 17 на 15.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Як зазначається, додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного.

"П’ятеро звільнених - важкопоранені, які потребують невідкладного лікування. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває надалі", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    з числа захисників Маріуполя, з Азовсталі, вангую, жодного полоненого касапи не віддали
  • Чайка Київ
    Чого ж вас це 3 роки тому не заІбувало?
  • Ан Мур
    ви ***** зебільні так наголосували - тепер відповідайте, сволочі, разом з усіма своїми зелееними кродами прислуги головки наркомана ЄрЗе на Банковій! І, головне - виконуйте те, для чого влада існує, в т.ч. повертайте наших громадян з полону, а як - не їбе. Тому що ваша влада, підараси.
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