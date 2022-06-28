Відбувся обмін полоненими за формулою 17 на 15. Звільнено 16 воїнів та цивільного. П'ятеро - важкопоранені, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

Сьогодні, 28 червня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін військовополоненими за формулою 17 на 15.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

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Як зазначається, додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного.

"П’ятеро звільнених - важкопоранені, які потребують невідкладного лікування. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває надалі", - йдеться у повідомленні.

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