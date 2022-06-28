Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів.
"Напередодні Дня конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ:
до відеопотоку прямої трансляції;
до стрічки новин прямого ефіру;
до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.
Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися.
"Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни. СБУ продовжує посилено працювати, аби забезпечити захист України у кіберпросторі", - резюмують у СБУ.