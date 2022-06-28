Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ. ВIДЕО

СБУ не дала російським спецслужбам зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів.

"Напередодні Дня конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ:

до відеопотоку прямої трансляції;

до стрічки новин прямого ефіру;

до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися.

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"Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни. СБУ продовжує посилено працювати, аби забезпечити захист України у кіберпросторі", - резюмують у СБУ.