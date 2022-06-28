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Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ. ВIДЕО

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СБУ не дала російським спецслужбам зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів.

"Напередодні Дня конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ:

Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ 02 до відеопотоку прямої трансляції;

Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ 02 до стрічки новин прямого ефіру;

Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ 02 до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися.

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"Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни. СБУ продовжує посилено працювати, аби забезпечити захист України у кіберпросторі", - резюмують у СБУ.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Невелика потеря. Мосейчучки не увидим. И переобувшихся ватных морд.
  • Amber
    Не дивлюсь цей телемарафон , так як нерви не витримують дивитися цю
    мертветчуківську бредятину !
  • 18c49ed2
    Та да. Эту тупую пропаганду и жополизство просто невозможно смотреть. Смог вытерпеть поначалу совсем недолго.
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