Новини Відео • Війна

Зеленський зустрівся з Шоном Пенном: Режисер знімає документальний фільм про війну в Україні та з першого дня вторгнення був у Києві. ВIДЕО

6 04622
Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським актором та режисером Шоном Пенном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ", - йдеться в повідомленні.

Президент подякував Пенну за підтримку України.

Читайте: Актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для ЗСУ винищувачі та системи ППО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Андрей Елдак ну не на минуту от Боневтика не отходит. В туалет тоже вместе ходят наверное
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    У главного актера даже костюмчик имеется. И даже пианино в кустах.
  • Amber
    Шон Пенн 1961 року народження , тому і виглядає на свій вік !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини