Нас не цікавить, що думає Зеленський, оскільки рішення ухвалює не він, а Вашингтон, - Лавров. ВIДЕО
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Росію не цікавить, чи буде президент України Володимир Зеленський присутнім на саміті G20 в Індонезії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
"Навіть не гадатиму, на що сподівається президент Зеленський. Це абсолютно не важливо, що він думає, на що він сподівається. Не він ухвалює рішення. Рішення ухвалюють у Вашингтоні, до того ж аж ніяк не на президентському рівні. Ухвалюють рішення відомі чиновники в Держдепі, ну і напевно в адміністрації президента", - сказав глава МЗС країни-окупанта.
За його словами, Росію не цікавить, чи перебуватиме президент України на майданчику саміту G20.