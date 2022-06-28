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Жінки з Бурятії просять повернути чоловіків, відправлених на війну в Україні: "Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести". ВIДЕО

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Дружини військовослужбовців П'ятої окремої танкової Тацинської бригади, які зараз перебувають в Україні, записали відеозвернення до голови регіону Олексія Циденова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер "Люди Байкала".

За словами жінок, у січні 2022 року бригаду відправили на навчання до Білорусі, а наприкінці лютого - в Україну.

"Военнослужащие истощены морально и физически, у всех контузия легкой или средней степени тяжести. Солдаты с января 2022 года по настоящее время находятся в полевых условиях, у многих - простудные заболевания, им требуется медицинское обследование ввиду продолжительного нахождения в тяжелых военных условиях. Просим обратить внимание, что многим военнослужащим не предоставлялся отпуск более года", - кажуть жінки.

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Вони просять владу Бурятії сприяти заміні їхніх чоловіків військовими з тієї ж танкової бригади, які ще не були в Україні.

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Топ коментарі

  • Post-AV
    Бедные бурятки... А когда отправляли своих бурятов за большой зарплатой, норм все было?
  • Топ Ган
    ...они уже контуженными на свет вылупляются из своих самок
  • Харьков Сумской
    Нет. Это спецоперация по утилизации депрессивных регионов.
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