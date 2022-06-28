Ще одна російська ракета 27 червня влучила у приватне підприємство у Кременчуці. ВІДЕО+ФОТО

Одна із двох ракет, які 27 червня російська армія випустила по Кременчуку на Полтавщині, влучила на територію заводу.

Про це повідомив Суспільному голова наглядової ради установи Микола Данилейко, передає Цензор.НЕТ.

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Через влучання російської ракети частково зруйнована інфраструктура "Кременчуцького заводу дорожніх машин ("Кредмаш")". Це приватна установа. Серед працівників поранених немає, розповів голова.

Розбита, зокрема, будівля, а на території заводу лишилася вирва від вибуху. Микола Данилейко Суспільному повідомив, що з 1989 року завод не випускав військової техніки та запчастин.

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"Кременчуцький завод дорожніх машин ("Кредмаш")" - це виробник асфальтозмішувальних установок і запчастин. Перші такі вироби почали виготовляти 1949 року, за цей час випустили понад 21 тисячу змішувачів асфальтобетону, йдеться на офіційному сайті підприємства.

Його заснували 1870 року, там вироблялися сільськогосподарські машини - кінні приводи, молотарки, січкарні і запасні частини до них.

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Нагадаємо, 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісти. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.