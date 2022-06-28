Туреччина на саміті у Мадриді підтримає членство Фінляндії та Швеції у НАТО. ВIДЕО

Туреччина підтримає прагнення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО.

Про це повіомляє Цензор.НЕТ.

"У Мадриді, перед початком саміту НАТО, ми провели ґрунтовну зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і Прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон за сприяння Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на Мадридському саміті цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО. Детальні кроки щодо нашого вступу до НАТО будуть узгоджені впродовж наступних двох днів", — ідеться у повідомленні адміністрації президента Фінляндії Саулі Ніісте.

"Завтра лідери альянсу ухвалять рішення запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО та стати членом НАТО. Після цього саміту Фінляндія та Швеція стануть запрошеними країнами. Потім у всіх столицях пройде процес ратифікації", – повідомив генсек НАТО Столтенберг. За його словами, приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу "станеться".

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Нагадуємо, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО ще 18 травня, але їх розгляд блокувала Туреччина. Анкара мала низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинуватила їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичним.