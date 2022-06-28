Тіхановська попросила Зеленського сприяти єдності білорусів й українців проти агресора: "Наші національні інтереси зараз збігаються". ВIДЕО

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала президента Володимира Зеленського поважати внесок білорусів у боротьбу проти російського агресора та сприяти єдності українського й білоруського народів.

Про це йдеться у зверненні Тіхановської до Зеленського й українського уряду, передає Цензор.НЕТ.

Своє звернення Тіхановська проголосила білоруською мовою.

Вона сказала, що білоруські партизани допомагали українській розвідці, відстежуючи переміщення конвоїв російської техніки по Білорусі та зриваючи заплановані маршрути окупантів на залізниці.

Також Тіхановська переконує, що українські біженці дякують білорусам у Литві й Польщі, які надали їм прихисток. За її словами, українські військові вдячні білоруським добровольцям, які пліч-о-пліч зі зброєю в руках чинять відсіч російським окупантам. А українські матері дякують білоруським матерям, які телефонують у військові частини в Білорусі й протестують проти втягування їхніх синів у російську агресію проти України.

Вона наголосила, що вільна Білорусь не може існувати без вільної й незалежної України, а незалежна Україна не буде знаходитися в безпеці без вільної Білорусі, тому, за словами Тіхановської, цілі й інтереси двох народів нині взаємопов’язані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проти росіян в Україні воюють 1,5 тис. білорусів, ця цифра зростатиме, - Тіхановська

"Президент Зеленський у своєму зверненні сказав, що російська влада намагається посіяти ненависть між народами Білорусі й України. І це справді так. І тому саме зараз час плекати єдність проти агресора.

Президент Зеленський сказав, що коли хтось із тих, хто запускає російські ракети з території Білорусі, сподівається уникнути відповідальності, то не помиляється – це справді так. Всі відповідальні за військову агресію, за використання білоруської землі як полігонів для російської техніки, за насилля проти українців і білорусів - будуть нести справедливу відповідальність. І це буде Лукашенко та його поплічники, а не весь білоруський народ.

Президент Зеленський сказав, що від білорусів зараз дуже багато чого залежить. І це справді так. Саме тому білоруси роблять все можливе – і в Україні, і в Білорусі, і по всьому світу, аби захистити незалежність і суверенітет наших країн.

І народ України, і народ Білорусі мають свої національні інтереси. І зараз вони збігаються, бо обидва наші народи хочуть повернути мирне життя, позбутися російської окупації й остаточно перемогти диктатуру як явище. Наші народи зараз підтримують одне одного. І задача політиків – допомогти їм у цьому, не роз’єднати в суперечках, бо це сприятиме лише ворогу.

Білоруси зроблять все можливе, аби допомогти Україні. Нам нічого не потрібно у відповідь, окрім поваги до нашого шляху, поваги до нашого досвіду й нашого права бути самими собою – білорусами.

Президенте Зеленський, ви сказали, що більшість білорусів за Україну – і це справді так. Ми розуміємо одне одного так, як ніколи раніше. І тому наступного разу, звертаючись до білорусів, ви можете не переходити з української на російську мову", - йдеться у зверненні Тіхановської.