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Закликаю позбавити державу-терориста Росію повноважень у Радбезі і Генасамблеї ООН, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський запропонував виключити Росію з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і призупинити її членство в Генеральній асамблеї організації.

Про це він заяви, виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як наголосив президент України, стаття 6 статуту ООН чітко свідчить, що будь-який член ООН, який порушує принципи, викладені у статуті, може бути виключений з організації рішенням Генеральної асамблеї.

"Хоча Росія порушує основні принципи ООН і міжнародного юридичного порядку, вона досі не притягнута до відповідальності, присутня в установах ООН і користується привілеями Радбезу ООН", - заявив Зеленський.

За його словами, "Росія не має права брати участь в обговореннях і голосуванні організації з питань війни в Україні, яка є не спровокованою нею і має колоніальний характер".

"Я закликаю вас позбавити державу-терориста повноважень у Генасамблеї ООН. Це необхідно. Це справедливо. Росія не має права залишатися у Раді безпеки ООН", - сказав президент.

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Також, як зазначив Зеленський, важливо позбавити Російську Федерацію можливості маніпулювати ООН. "Необхідно зробити так, щоб Росія не могла залишатися в Раді безпеки ООН, допоки тривають її терористичні дії", - додав він, наголосивши, що "це єдине логічне рішення з погляду статуту ООН".

Крім того, Зеленський закликав ООН до забезпечення юридичного терміну та статусу "держава-терорист".

За його словами, усі агресивні дії Росії в Україні мають зазнати юридичної оцінки та глобальних санкцій.

"ООН повинна притягти Росію до відповідальності за тероризм... Необхідно, щоб міжнародний трибунал розслідував дії російських військових", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • heytherebitches
    а чому ти переводиш фокус з важливого питання вигнання рашки з радбезу на іншу риторичну тему?
  • Viktor 8e21d3f0
    Аби ляпнути? Ти, мабуть, самий чесний громадянин, який ні на мінімалку не оформлював людей, ні сам не працював неофіційно?

    Хз, до чого цей закид президенту в контексті абсолютно правильної промови в ООН..
  • Viktor 8e21d3f0
    Бо нічого давати словом зулусам всяким. Вони в світі не керують. Як то кажуть про смак устриць можна говорити тільки з тими, хто їх їв. То ж, про який світопорядок можна говорити бритам, французам чи амерам з кенійцями і ганцями? Без образ для останніх, але так же і є
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