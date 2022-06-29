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Зеленський опублікував відео влучання російської крилатої ракети по ТЦ у Кременчуці. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський опублікував відео влучання російської крилатої ракети по торговому центру АМSTOR у Кременчуці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісти. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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Топ коментарі

  • Sergey Stolyarenko
    Це краще ніж бути асфальтоукладчиком та ідіотами які хлопали у лодоні (а навіщо вам оборонка, коли є зебілізор і шоу-у)! Хотіли "зрєліщ" від клована - тримайте ідіоти і хлопайте далі!
  • Fish Man
    Ну так орки начали сказки выдумывать. А здесь явка с повинной.
  • Denys Rysin
    Либо Вы наивно полагаете, что все видео со всех камер моментально попадают к президенту, либо, что более вероятно, Вы просто жалкий тролль. Столько ярости, и не в сторону руских убийц, а на собственного президента.
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