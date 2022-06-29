Зеленський опублікував відео влучання російської крилатої ракети по ТЦ у Кременчуці. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео влучання російської крилатої ракети по торговому центру АМSTOR у Кременчуці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісти. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.