За акт державного тероризму Росія буде відповідати на полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково – в трибуналі, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей.
Один із таких доказів – у відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому обʼєкту.
Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі.За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково – в трибуналі", - сказав Зеленський.