Росіяни знищили дитячий садок №117 у Маріуполі. Його відвідували близько 300 дітей, - міськрада. ВIДЕО

Будівлю дошкільного навчального закладу знищено вщент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

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"Лише два роки тому заклад у мікрорайоні "Черемушки" було повністю оновлено. Нові затишні дитячі кімнати з комфортабельними меблями, сучасний музична зала та інтерактивні зони. Таким маленькі маріупольці та їх батьки пам‘ятають дитячий садок.

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Тепер будівлю вщент знищено. Для окупантів немає нічого святого - вони готові стріляти просто по дітям. І вони продовжують це робити. Нещодавне влучення ракетою у київський садок підтверджує, що росія є терористичною державою, яка влаштовує справжній геноцид. Світ має дати оцінку цим діям і допомогти Україні перемогти зло.", - йдеться у повідомленні.