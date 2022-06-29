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Зеленський про стан здоров'я Путіна: "Він дійсно хворий на зайві амбіції, неповагу до міжнародного права, до життя людей. Все інше - мені не цікаво. ВIДЕО

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Путін дійсно хворий на надмірні амбіції, зневагу до міжнародного права та життя людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так президент України Володимир Зеленський відповів журналісту американського телеканалу NBC на питання про здоров'я президента Росії і уточнив, що до його фізичного стану йому байдуже.

"Чесно кажучи, я не знаю, що відбувається з Путіним, я вважаю, що є дійсно велика хвороба. В цілому, але вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви. Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до таких катувань. Це складний момент і це є хвороба, і це питання не тільки однієї людини. Я розумію, що багато людей в оточенні президента РФ вони саме хворі, зайві амбіції, неповага до міжнародного права, до життя людей. Ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше це балачки і не дуже цікаво", - розповів Зеленський.

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Топ коментарі

  • ПП Уксусов
    Чого тоді ми три роки слухали теревені про "заглянуть в глаза"?
  • jklpqrs
    Проще говоря - он псих, ко всему прочему страдающий великодержавной спесью. Но это и так было известно еще до чечни. Взрывать дома как предлог для начала войны могло только больное существо. Как же ты хотел с ним договариваться?
  • Підлога Маккартні
    По этому зелибоба разминировал Чонгар, сдал юг, мариуполь с его защитниками, по указке Патрубка в Омане?
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