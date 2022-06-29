Зеленський про стан здоров'я Путіна: "Він дійсно хворий на зайві амбіції, неповагу до міжнародного права, до життя людей. Все інше - мені не цікаво. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так президент України Володимир Зеленський відповів журналісту американського телеканалу NBC на питання про здоров'я президента Росії і уточнив, що до його фізичного стану йому байдуже.
"Чесно кажучи, я не знаю, що відбувається з Путіним, я вважаю, що є дійсно велика хвороба. В цілому, але вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви. Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до таких катувань. Це складний момент і це є хвороба, і це питання не тільки однієї людини. Я розумію, що багато людей в оточенні президента РФ вони саме хворі, зайві амбіції, неповага до міжнародного права, до життя людей. Ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше це балачки і не дуже цікаво", - розповів Зеленський.