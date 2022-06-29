Пам'ять Семена Обломея, який загинув, захищаючи Сєверодонецьк від російських окупантів, вшанували у Лондоні. ВIДЕО
Про це повідомила директорка благодійного фонду "Peli can live", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (28 червня. - Ред.) в Києві прощалися з нашим воїном світла, мрійником та колегою, Семеном Обломеєм. Нам важливо, щоб пам'ять про нього жила, щоб його історію, історії наших полеглих воїнів знали в різних країнах. Щоб ті, хто розв’язує войни, розуміли наскільки безглуздо нищити життя! Щоб ті, хто залишаються, боролися за життя!
Семен залишив свій слід на землі, і продовжує це робити. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.
Семен Обломей був студентом 3-го курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства. Герой загинув 21 червня від авіаудару, захищаючи Сєверодонецьк, перед цим вивів свою групу в безпечне місце.
З початком війни 24 лютого хлопець одразу вирішив йти захищати свою країну, брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, захищав Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк.