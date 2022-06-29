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"Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!", - примусова мобілізація в окупованій Макіївці. ВIДЕО

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В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване намагання донецьких терористів мобілізувати в свої ряди перехожого чоловіка в окупованій Макіївці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікувала жінка, що намагалася відбити чоловіка від такої мобілізації.

"Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!.. Всех мужиков уже мобилизировали и половину уже похоронили", - розповідає вона під час зйомки.

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Топ коментарі

  • Квантовий Механік
  • Семен Шкаралупа
    - Хлопці, як вступити до вашого батальйону?
    - Та дуже просто: треба вбити 5 кацапів і кота…
    - А кота за що?
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