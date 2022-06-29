"Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!", - примусова мобілізація в окупованій Макіївці. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване намагання донецьких терористів мобілізувати в свої ряди перехожого чоловіка в окупованій Макіївці.