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Заступник Генсека НАТО, Яценюк, Гербст та Гойсген - на КБФ обговорюють саміт Альянсу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Київський Безпековий Форум проводить онлайн-дискусію, присвячену Саміту НАТО, який цими днями відбувається в Мадриді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Учасники обговорять:

- Чи готується НАТО до прямого зіткнення з Росією?
- Які нові кроки здійснить Альянс для підтримки України?
- Що на практиці означатиме підтвердження позиції, що двері Альянсу відкриті для України?
- Як на ділі виглядатиме інтеграція України до Альянсу?
- Які зміни слід очікувати в новій Стратегічній концепції НАТО – новому документі, який визначає напрями дій Альянсу на довгострокову перспективу?

Участь в дискусії візьмуть:

- Мірча Джоане, Заступник Генерального секретаря НАТО (відео-звернення);
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
- Посол Крістоф Гойсґен, Голова Мюнхенської Безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-20 роках;
- Посол Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради (США), Посол США в Україні в 2003-06 роках;
- Джуді Демпсі, відома авторка з питань розширення ЄС і НАТО, старша наукова співробітниця аналітичного центру Carnegie Europe і головна редакторка блогу "Стратегічна Європа";
- Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США);
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також дивіться: Київський безпековий форум: Чи отримає Україна в червні статус кандидата на вступ до ЄС?. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Elena Volhova
    Яценюк .... це чмо має бути у в'язниці
  • Senator 0eaca536
    Данило Лубківский та Яценюк гарно усе розкладуть по полицях...
    Долбодятлам путлєра Яценюк все давно сказав...словами покійного Нємцова...Вова ...ти ********
  • Маск13
    Аргументи ?? Про паркан не писати.
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