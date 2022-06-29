Заступник Генсека НАТО, Яценюк, Гербст та Гойсген - на КБФ обговорюють саміт Альянсу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський Безпековий Форум проводить онлайн-дискусію, присвячену Саміту НАТО, який цими днями відбувається в Мадриді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Учасники обговорять:



- Чи готується НАТО до прямого зіткнення з Росією?

- Які нові кроки здійснить Альянс для підтримки України?

- Що на практиці означатиме підтвердження позиції, що двері Альянсу відкриті для України?

- Як на ділі виглядатиме інтеграція України до Альянсу?

- Які зміни слід очікувати в новій Стратегічній концепції НАТО – новому документі, який визначає напрями дій Альянсу на довгострокову перспективу?

Участь в дискусії візьмуть:



- Мірча Джоане, Заступник Генерального секретаря НАТО (відео-звернення);

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Посол Крістоф Гойсґен, Голова Мюнхенської Безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-20 роках;

- Посол Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради (США), Посол США в Україні в 2003-06 роках;

- Джуді Демпсі, відома авторка з питань розширення ЄС і НАТО, старша наукова співробітниця аналітичного центру Carnegie Europe і головна редакторка блогу "Стратегічна Європа";

- Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США);

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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