Філатов про вчорашній удар по СТО: В РФ брешуть, що тут ремонтували техніку для ЗСУ. Насправді - лише цивільні машини. ВIДЕО
Про це журналістам сказав мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська пропаганда зараз стверджує, що цей ракетний удар був завданий по станції техобслуговування з тієї причини, що тут ремонтувалася техніка для ЗСУ. Як ви бачите, жодної техніки навіть близько немає. Це звичайні цивільні автомобілі – вантажні, фури, звичайні машини звичайних громадян. Тобто, насправді це вся брехня чистої води, як росіяни завжди брешуть", - сказав Філатов.
Він додав, що не розуміє, навіщо росіянам було бомбардувати СТО. І назвав те, що сталося, "терором проти нашої країни".
Філатов також повідомив подбробиці загибелі людей.
"Загинули генеральний директор підприємства та його бухгалтер. Вони були нагорі й під час повітряної тривоги знехтували правилами безпеки, не спустилися хоча б униз. Решта співробітників перемістилися на перший поверх і залишилася живими", - сказав мер.
Очільник міста закликав дніпрян не ігнорувати сигнали небезпеки та йти в укриття. Якщо ж це неможливо - хоча б спускатися на перші поверхи та ховатися за двома стінами.
Нагадаємо, ракетою по СТО рашисти вдарили ввечері 28 червня. Під завалами виявили тіла двох загиблих, саме підприємство знищено.