Філатов про вчорашній удар по СТО: В РФ брешуть, що тут ремонтували техніку для ЗСУ. Насправді - лише цивільні машини. ВIДЕО

Російська пропаганда твердить, що удару по СТО в Дніпрі, внаслідок якого загинули двоє та зазнали поранення ще п’ятеро людей, було завдано через те, що там нібито ремонтували техніку для ЗСУ. Це не відповідає дійсності.

Про це журналістам сказав мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Російська пропаганда зараз стверджує, що цей ракетний удар був завданий по станції техобслуговування з тієї причини, що тут ремонтувалася техніка для ЗСУ. Як ви бачите, жодної техніки навіть близько немає. Це звичайні цивільні автомобілі – вантажні, фури, звичайні машини звичайних громадян. Тобто, насправді це вся брехня чистої води, як росіяни завжди брешуть", - сказав Філатов.

Він додав, що не розуміє, навіщо росіянам було бомбардувати СТО. І назвав те, що сталося, "терором проти нашої країни".

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Філатов також повідомив подбробиці загибелі людей.

"Загинули генеральний директор підприємства та його бухгалтер. Вони були нагорі й під час повітряної тривоги знехтували правилами безпеки, не спустилися хоча б униз. Решта співробітників перемістилися на перший поверх і залишилася живими", - сказав мер.

Очільник міста закликав дніпрян не ігнорувати сигнали небезпеки та йти в укриття. Якщо ж це неможливо - хоча б спускатися на перші поверхи та ховатися за двома стінами.

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Нагадаємо, ракетою по СТО рашисти вдарили ввечері 28 червня. Під завалами виявили тіла двох загиблих, саме підприємство знищено.