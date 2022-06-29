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"І покажем, що ми, браття, козацького роду!", - дівчинка, яку поранило у Миколаєві під час російського ракетного удару, співає гімн. ВIДЕО

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Маленька мешканка Миколаєва, яка отримала травми внаслідок обстрілу російськими ракетами, співає гімн України під час медичних маніпуляцій в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширюють в соцмережах.

Ця маленька українка з Миколаєва. Вона постраждала від вранішнього обстрілу міста російськими загарбниками. Дитині обробляють рани, а вона співає гімн своєї країни.

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Топ коментарі

  • УКРАЇНО4КА
    Здоров"я і щасливого майбутнього україночці!
  • Алексей Селезнев
    Заради таких дівчаток і треба перемогти
  • віктор л
    Золота ,хай живе довго і щасливо.
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