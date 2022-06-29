"І покажем, що ми, браття, козацького роду!", - дівчинка, яку поранило у Миколаєві під час російського ракетного удару, співає гімн. ВIДЕО

Маленька мешканка Миколаєва, яка отримала травми внаслідок обстрілу російськими ракетами, співає гімн України під час медичних маніпуляцій в лікарні.