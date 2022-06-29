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Дуже важлива новина. Вдячний Головному управлінню розвідки, - Зеленський про обмін полоненими. ВIДЕО

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Президент України виступив із традиційним зверненням до українців 29 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців і один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі". Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 "азовці", - ГУР МО. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Ірландія
    Піарився про «евакуацію» а тепер піариться на «поверненні» (обміняні ГУР) , ні дня без «переможних» відосиків
  • Olena Lynch
    Обмен пленными - это хорошо . Но вос сейчас я прочитала статью Геннадия Корбана , в которой говорится об идиотских действиях кабинета министров , они опять запустили в действие систему прозорро . Он написал что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности по следующим причинам:
    По системе прозорро необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
    Моё мнение :
    Я не думаю что это обыкновенная глупость, тут уши предательства торчат наружу. Такой кабинет министров заслуживает минимум отставки, а максимум судебного разбирательства.
  • Валерий Викторович 053e9aad
    слава нашим героям !!!
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