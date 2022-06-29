Дуже важлива новина. Вдячний Головному управлінню розвідки, - Зеленський про обмін полоненими. ВIДЕО

Президент України виступив із традиційним зверненням до українців 29 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців і один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі". Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 "азовці", - ГУР МО. ФОТОрепортаж