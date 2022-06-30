"Ни с того ни с сего нас окружили и как дали п#здов. Там раненых, погибших - п#здец!", - мобілізований з "ДНР" розповів дружині про розгром в бою із ЗСУ. ВIДЕО
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Українські воїни вщент розбили підрозділ, сформований окупантами з мобілізованих у Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стало відомо з перехопленої розмови одного з терористів "ДНР" зі своєю дружиною. Він розповідає, що його підрозділ зазнав значних втрат. Смертельного поранення зазнав і російський командир терористів.
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