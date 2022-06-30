Новини Відео • Окуповані території - Крим і Донбас, Війна

"Ни с того ни с сего нас окружили и как дали п#здов. Там раненых, погибших - п#здец!", - мобілізований з "ДНР" розповів дружині про розгром в бою із ЗСУ. ВIДЕО

21 16038
Українські воїни вщент розбили підрозділ, сформований окупантами з мобілізованих у Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стало відомо з перехопленої розмови одного з терористів "ДНР" зі своєю дружиною. Він розповідає, що його підрозділ зазнав значних втрат. Смертельного поранення зазнав і російський командир терористів.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон ССО "Азов" зі снайперською точністю знищив бліндаж окупантів. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Действительно ..
    НИ С ТОГО НИ С СЕГО...
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Помилка. Він не був, а став хорошим. Якось так.
  • Андрей Дрофяк
    В єтот день с іголачкі я адєт, мнє сягодня 30 лет!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини