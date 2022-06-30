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Ракети випустили з Курської області: СБУ встановила обставини запуску ракет по ТРЦ у Кременчуці. ВIДЕО

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Служба безпеки України збирає численні докази, які підтверджують, що окупанти свідомо вчинили кривавий воєнний злочин у Кременчуці. Про це заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.

Дані СБУ свідчать, що запуск ракет типу "Х-22" здійснено зі стратегічних бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області РФ.

"На відео, котре зафіксувало момент ракетного удару, чітко видно, що окупанти влучили саме у цивільні об’єкти, зокрема у ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього – там перебувало багато відвідувачів.

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Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу. Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити", - йдеться у повідомленні.

Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок.

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"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", – додав Іван Баканов.

Нагадаємо, що СБУ 27 червня розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Топ коментарі

  • Claudia Smith
    чучело ти подоляківське, за порошенка підготували повністю ракетні програми, треба було тільки реалізувати, але зекоманда їх похерила. якби ти зареєструвався на цьому сайті хоча б вчора, ти б про це знав. а може ти й знав, але подоляківські 3 грн за комент тобі важливіші. ганьба тобі.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    потому что число Ту нужно уменьшать
  • Eldar Levin
    Почему за восемь лет не были созданы украинские ракеты?! Да за все тридцать лет! Чем занимались руководители Украины?! Ведь никакой армии толком не было! Неужели опыт нашего Карабаха ничему не научил? Просто удивительно...
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