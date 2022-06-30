Зрадник-нардеп Ковальов після підриву його авто: Проти мене вчинили диверсію українські спецслужби. ВIДЕО
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Екснардеп Олексій Ковальов, який перейшов на бік Росії, розповів, що продовжить виконувати свої "функціональні обов'язки".
Відео з лікарні оприлюднили пропагандисти з РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Колишній парламентар вважає, що проти нього було вчинено диверсію спецслужбами України.
Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.
Пізніше стало відомо, що автомобіль зрадника-нардепа підірвали.