На Чернігівщині затримано російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні, - СБУ. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про цеповідомляє пресслужба СБУ.
"Одержану інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Той був затриманий нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах Укрзалізниці. Обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб РФ, яка була створена для підривної діяльності на заході України.
Після затримання свого "зв’язкового" інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з РФ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у СБУ, ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів. Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру.