Новини Відео • Війна

"Їхня жага до навчання така, що ви уявити не можете", - капітан королівської артилерії Оліфант про українських військових, що освоюють іноземну артилерію в Солсбері. ВIДЕО

26 29269
Сотні українських військових тренуються у Великій Британії. Насамперед, навчаються, як користуватися реактивними системами залпового вогню - MLRS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 5 канал, тренування відбуваються у Солсбері під керівництвом збройних сил Королівства.

"Досвід боротьби українців приносить їм задоволення навчатися. Вони прагнуть здобути нові навички. Від самого ранку до вечора, сім днів на тиждень вони не відволікаються і роблять усе можливе. Їхня жага до навчання - така сильна, що ви не можете уявити. За цей час вони стали більш налаштованими та звиклими до всіх систем, з якими працюють. А ще - спокійнішими. І тими, хто має свою ефективну тактику. Вони готові зробити крок назад для того, щоби вижити", - каже капітан королівської артилерії Джеймс Оліфант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повернути всі окуповані території Україні цілком реально, - голова МЗС Британії Трасс

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Дорогое Министерство обороны!
    Пишет тебе солдат ЗСУ Б.Береза из окопа в Донецкой области. Видишь ли, дорогое Министерство обороны, нам тут очень не просто. Рашисты прут. Правда гонят перед собой сепаров, как пушечное мясо. Но нам от этого не легче. Мы их останавливаем, а потом прилетает. Потому что это война артиллерии. И на каждые их 540 выстрелов мы отвечаем 40. А знаешь почему так, Министерство обороны? Потому что ты не обеспечивашь нас артиллерией и снарядами. А ведь это твоя основная функция. Ты с ней не справляешься. Я конечно понимаю, что основная вина на предыдущем министре обороны Таране, который не закупал снаряды, а теперь отправлен послом в Словению. Хотя, отправка послом - это то ещё наказание. Но все же! Где арта? А ведь нам рашистов надо не только остановить, но и выбить с нашей земли. И как это делать без арты? Так что давай, занимайся артой. Проси у партнёров, чтоб они нам передали арту и снаряды 155 калибра. Не можешь выпросить? Тогда покупай! Деньги на счетах есть. Украинцы скинулись. Или купи нам снаряды 152 калибра. Много. Очень много, если ты хочешь, чтобы мы победили. Эти стволы есть. Снарядов нет. А ЗСУ справится! Ты только дай чем! И заказывай ракеты у КБ Луч. Да, делай это. Нам нужно и свое оружие. Нам нужны Ольхи, Нептуны, Богданы. Нам нужно все оружие, которое поможет вычистить рашистов из Украины. Так что ищи арту и снаряды, Министерство обороны! И дай нам чем воевать. Мы воюем, а ты должно обеспечить нас всем, что может помочь нам победить - РСЗО, САУ, минометы, танки и дальнобойная арта. Дай нам все это, а мы обеспечим Победу! А пока ЗСУ останавливает рашистов реально делая все возможное и невозможное! Но нам нужна арта!!! Срочно!
  • Перехватчик
  • Sergii Ustim
    Откуда там патриоты возьмутся, когда нарид голосует за всякое дерьмо... Вот один пример голосования на выборах в ВР, Мариуполь, могу немного ошибиться по памяти, но 52% ОПЗЖ, 7% Шарий, остальные СН. А теперь воду из луж черпают, и ловят голубей среди руин...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини