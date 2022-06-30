"Їхня жага до навчання така, що ви уявити не можете", - капітан королівської артилерії Оліфант про українських військових, що освоюють іноземну артилерію в Солсбері. ВIДЕО

Сотні українських військових тренуються у Великій Британії. Насамперед, навчаються, як користуватися реактивними системами залпового вогню - MLRS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 5 канал, тренування відбуваються у Солсбері під керівництвом збройних сил Королівства.

"Досвід боротьби українців приносить їм задоволення навчатися. Вони прагнуть здобути нові навички. Від самого ранку до вечора, сім днів на тиждень вони не відволікаються і роблять усе можливе. Їхня жага до навчання - така сильна, що ви не можете уявити. За цей час вони стали більш налаштованими та звиклими до всіх систем, з якими працюють. А ще - спокійнішими. І тими, хто має свою ефективну тактику. Вони готові зробити крок назад для того, щоби вижити", - каже капітан королівської артилерії Джеймс Оліфант.

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