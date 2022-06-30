Польща сьогодні завершує будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю, - прикордонники. ВIДЕО

Паркан на кордоні з Білоруссю, який почали зводити в січні 2022 року на тлі міграційної кризи, майже завершений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Прикордонної служби Польщі.

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"25 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця", - йдеться в повідомленні прикордонної служби.

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Довжина огорожі становить 186,25 км на території Люблінського та Підляського воєводств. Для його будівництва знадобилося 49 тисяч тонн сталі. Огорожа висотою 5,5 метра також укріплена колючим дротом.

Як нагадує Радіо Свобода, аналогічну огорожу на кордоні з Білоруссю будує Литва. Зведення 500-кілометрової стіни має завершитися до вересня 2022 року, на це виділено 152 млн євро. Також на кордоні планується встановити огорожу з колючого дроту та відеоспостереження.

Польща, як і Литва та Латвія, влітку 2021 року зіткнулася з міграційною кризою. Влада ввела вздовж кордону надзвичайний стан, було ухвалене рішення про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. У жовтні близько 70 мігрантів спробували прорвати огорожу на кордоні.

Прикордонники Латвії, Литви та Польщі заявляли, що до цього причетна влада Білорусі, яка за гроші доставляла біженців до Мінська за допомогою державної туристичної компанії, а потім привозила їх на кордон. Білорусь це заперечувала.

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