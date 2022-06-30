ЗСУ звільнили село Потьомкине на Херсонщині. ВIДЕО
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Українські захисники звільнили село Потьомкине Херсонської області від окупантів. Під час успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ЗСУ.
"Село Потьомкине Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "вполювали" одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться в повідомленні.