"Бойовий "Запорожець" з портретом Бандери знищує колону орків": фантастичний бойовик від українських воїнів. ВIДЕО
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Бойовий "Запорожець" з портретом Степана Бандери став героєм фантастичного та патріотичного ролика, який створили невідомі автори та опублікували в соціальних мережах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом ролика події відбуваються на фронті: на перших кадрах, які начебто знімає український воїн - рухається велика колона військової техніки з маркуванням "Z". За мить, на бойову позицію, практично, вилітає бойовий "Запорожець" і знищує за кілька секунд усіх окупантів. На склі автомобіля з водійського боку можна помітити портрет Степана Бандери. Автори ролика, вірогідніше за все, хотіли показати, що саме він начебто перебуває за кермом.
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