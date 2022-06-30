"Бойовий "Запорожець" з портретом Бандери знищує колону орків": фантастичний бойовик від українських воїнів. ВIДЕО

Бойовий "Запорожець" з портретом Степана Бандери став героєм фантастичного та патріотичного ролика, який створили невідомі автори та опублікували в соціальних мережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом ролика події відбуваються на фронті: на перших кадрах, які начебто знімає український воїн - рухається велика колона військової техніки з маркуванням "Z". За мить, на бойову позицію, практично, вилітає бойовий "Запорожець" і знищує за кілька секунд усіх окупантів. На склі автомобіля з водійського боку можна помітити портрет Степана Бандери. Автори ролика, вірогідніше за все, хотіли показати, що саме він начебто перебуває за кермом.

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