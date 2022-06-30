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ССО знищили 5 "вагнерівців" та захопили БТР, - Бутусов. ВIДЕО

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Захисники України ліквідували командира найманців та вийшли з російського тилу на ворожому БТР.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"26 червня група "Лукас" Сил спеціальних операцій та група "Одін" 80-і десантно-штурмової бригади влаштували успішну засідку та знищили 5 найманців приватної військової компанії "Вагнер" ЗС РФ. Був захоплений цілим та неушкодженим БТР-82А, на якому пересувались росіяни, і наша група вийшла з російського тилу на ворожому БТРі", - написав він.

Бутусов додав, що українські воїни знищили командира найманців - Данила Левановича Допуа, мешканця міста Ірбіт Свердовської області, 1996 року народження. А також захопили зброю та документи "вагнерівців".

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергові дохлі кацапськ свині.ССО України респектище-давайте ще...
  • 18c49ed2
    Гарна робота. Респект, хлопцям.
  • Vlad Valex
    Ждём мильчакова и прочих питухов.
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