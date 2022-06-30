Військові за підтримки волонтерів створюють командно-штабну машину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Боєць одного з підрозділів ЗСУ Вадим Саввон відзвітував про роботу над обладнанням

"Продовжуємо працювати на результат, а отже на перемогу. Задум цього проекту вже має термін, і ось нарешті придбаний з вашою допомогою автомобіль, під виконання широкого спектру актуальних військових задач, прибув в столицю", - цитує Цензор.НЕТ поширений військовим пост.

За словами Саввона, одразу закипіла робота по вдосконаленню авто.

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"Проект цей, звісно, пілотний і напрацювання по його налаштуванню невпинно переростуть в наступні, більш вдосконалені та уніфіковані варіанти, але вже є впевненість, що він безперечно буде вдалим, а не як оті всім відомі "перші млинці"!

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Обов'язково візьмемо до уваги досвід Юрія Бутусова, його фонду і козаків, які вже створили щось подібне", - вказав і буквально з-вчора його можливо переглянути на ютубканалі Бутусов плюс.

Поки авто доставляли, партнери працювали над його майбутньою комплектацією. Зокрема, забезпечили електробайками ELEEK, потужною зарядною портативною електростанцією EcoFlow Delta Pro.

"Кожна гривня працюватиме на результат. Знайте і пам'ятайте, такі важливі і необхідні для передової проекти без вашої участі неможливі. Роботи ведуться безкоштовно а от матеріали приходиться закуповувати", - повідомив він.

Допомогти проєкту можна, перерахувавши гроші на рахунок: 5168745031866731.

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