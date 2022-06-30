В Маріуполі, де місцеві не мають доступу до води, окупанти почали мити вулиці, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Росією Маріуполі місцеві жителі не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. Водночас окупаційна "влада" почала мити вулиці.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Окупанти почали мити вулиці. Від сьогодні проспект Миру від площі Свободи до Драматичного театру. Щоденно декілька сотень кубів води буде йти на створення картинки про гарне життя в землю. В місті, де більшість маріупольців не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. В місті, де навіть громадський душ - знущання, по 10 хвилин на людину. Будуть виливати тонни води саме там, де майже немає життя", - йдеться в повідомленні.

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