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В Маріуполі, де місцеві не мають доступу до води, окупанти почали мити вулиці, - Андрющенко. ВIДЕО

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В окупованому Росією Маріуполі місцеві жителі не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. Водночас окупаційна "влада" почала мити вулиці.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали мити вулиці. Від сьогодні проспект Миру від площі Свободи до Драматичного театру. Щоденно декілька сотень кубів води буде йти на створення картинки про гарне життя в землю. В місті, де більшість маріупольців не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. В місті, де навіть громадський душ - знущання, по 10 хвилин на людину. Будуть виливати тонни води саме там, де майже немає життя", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Vsevolod Marchenko
    Сьогодні прочитав, що в 2019 році за ОПЗЖ в Маріуполі проголосувало 64% тих, хто взяв участь в голосуванні. А ще 17% голосували за "партію" Шарія.
    Якщо є помилка, поправте.
  • Gregory Mihelson
    Помоют, образуются лужи с которых можно будет черпать воду. Таким образом проблема снабжения мариупольцев водой будет решена.
  • Gregory Mihelson
    в "руССком мире" все просто.
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