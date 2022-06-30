В Маріуполі, де місцеві не мають доступу до води, окупанти почали мити вулиці, - Андрющенко. ВIДЕО
13 39032
В окупованому Росією Маріуполі місцеві жителі не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. Водночас окупаційна "влада" почала мити вулиці.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти почали мити вулиці. Від сьогодні проспект Миру від площі Свободи до Драматичного театру. Щоденно декілька сотень кубів води буде йти на створення картинки про гарне життя в землю. В місті, де більшість маріупольців не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. В місті, де навіть громадський душ - знущання, по 10 хвилин на людину. Будуть виливати тонни води саме там, де майже немає життя", - йдеться в повідомленні.