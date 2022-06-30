"Мы военные, наша задача - защищать свою Родину", - полонений боєць "Азова" Крамінський не зламався під тиском російської пропаганди. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Боєць "Азова" Антон Крамінський, заступник командира снайперської групи.
Під час допиту наш воїн спростував російські пропагандистські фейкі про нацистів із свастиками в "Азові", про вбивство азовцями цивільних, Бандеру, історію України, іноземних найманців, поводження з російськими полоненими, обстріли цивільних об'єктів.
"Воинский этикет у нас есть. Мы никогда в гражданских, детей не стреляли. Мы военные, наша задача - защищать свою Родину. По мне стреляли - я стрелял. Гражданских никого. Мы не преступники, чтоб убивать гражданских. Я говорю за свое подразделение и в целом за "Азов". Гражданские погибают не от стрелкового боя, а от обстрелов артиллерии, от авианалетов. Это то, что я видел".
"Я не нацист, я военный. Свастик нет. Руны, викинг и козак набит. У меня в подразделении ни у одного человека нету свастики. Мы не проповедуем фашисткую идеологию. Я язычник, но при чем тут фашизм к язычеству?".
"Бандера - национальный герой нашей страны. Если бы он сотрудничал с немцами, Гитлер его бы в тюрьму не садил. Вы не знаете историю Украины".
"За что мне давать пожизненное? По какому закону? Кто такие "ДНР"? Я не в "ДНР", я на територии, которая сейчас за РФ".
"Вобще не было наемников в "Азове". Это не наемники, а добровольцы, хотя я таких не знаю. А наемник, это тот человек, который получает деньги".
"Могу назвать подразделения из России в которых есть свастики. Могу назвать человека, которые лечится в Москве и у него свастика. А вы все время говорите про какие-то наши свастики".
"Меня незачто садить, я не преступник. Я военнопленный. Не понимаю, по каким законам я буду сидеть".
"Давайте про Харьков поговорим. Университет Каразина - военный объект? Драмтеатр - военный объект? Роддом - военный объект? Можно все что хочешь говорить, я понимаю".
"Мне не стыдно за то, что я делал. Я военный".