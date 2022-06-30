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Турчинов: Вже в 2018 році САУ "Богдана" готова була виконувати бойові завдання. ВIДЕО

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Самохідна артилерійська установка "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці секретар РНБО України 2014-2019 років Олександр Турчинов, який перебуває на південному-сході в лавах ЗСУ.

За його словами, попри перспективність, вже влітку 2019 року проект був зупинений, "фінансування анульоване, а випробування заблоковані".

"В результаті, російське вторгнення в лютому 2022 року ми зустріли лише з одним зразком "Богдани", яка здатна ефективно знищувати ворога "натівськими" снарядами на відстані понад 40 кілометрів, а за своїми характеристиками не поступається іноземним зразкам", – сказав Турчинов, зазначивши, що сьогодні саме за ефективне знищення ворога на українському острові Зміїний Головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний подякував розробникам "Богдани".

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"Ця страшна війна повинна навчити нас насамперед робити висновки з бездарно втраченого часу та ресурсів і зрозуміти очевидні безальтернативні пріоритети, – тільки потужна зброя в руках наших мужніх воїнів здатна захистити та звільнити країну", – сказав він, додавши, що ефективна українська зброя – запорука нашої незалежності та суверенітету.

За словами Турчинова, навіть в умовах війни є можливості відновлення виробництва українських артилерійських та ракетних систем. "Маю велике сподівання, що це буде реалізовано", – резюмував він.

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"На відео та сама САУ "Богдана". 2018 рік. В 2022 вона, на жаль, і досі одна", – підписав Олександр Турчинов відео

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Як ми готувались до війни 2,5 роки.

    - Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
    - Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
    - Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
    - Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
    - За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
    - Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
    - Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
    - Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
    - Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
    - Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
    - Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
    - Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це відбувається тому що багато гнид та зрадників ще нажаль залишаються на всіх гілках влади в Україні...
  • Olena Lynch
    "Хто не годує свою армію годуватиме чужу" я не пам'ятаю Хто з великих це сказав.
    На жаль, наш діючих президент розумних людей не читає.
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