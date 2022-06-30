Турчинов: Вже в 2018 році САУ "Богдана" готова була виконувати бойові завдання. ВIДЕО

Самохідна артилерійська установка "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці секретар РНБО України 2014-2019 років Олександр Турчинов, який перебуває на південному-сході в лавах ЗСУ.

За його словами, попри перспективність, вже влітку 2019 року проект був зупинений, "фінансування анульоване, а випробування заблоковані".

"В результаті, російське вторгнення в лютому 2022 року ми зустріли лише з одним зразком "Богдани", яка здатна ефективно знищувати ворога "натівськими" снарядами на відстані понад 40 кілометрів, а за своїми характеристиками не поступається іноземним зразкам", – сказав Турчинов, зазначивши, що сьогодні саме за ефективне знищення ворога на українському острові Зміїний Головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний подякував розробникам "Богдани".

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"Ця страшна війна повинна навчити нас насамперед робити висновки з бездарно втраченого часу та ресурсів і зрозуміти очевидні безальтернативні пріоритети, – тільки потужна зброя в руках наших мужніх воїнів здатна захистити та звільнити країну", – сказав він, додавши, що ефективна українська зброя – запорука нашої незалежності та суверенітету.

За словами Турчинова, навіть в умовах війни є можливості відновлення виробництва українських артилерійських та ракетних систем. "Маю велике сподівання, що це буде реалізовано", – резюмував він.

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"На відео та сама САУ "Богдана". 2018 рік. В 2022 вона, на жаль, і досі одна", – підписав Олександр Турчинов відео