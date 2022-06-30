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Склад боєприпасів окупантів знищено на Донбасі з допомогою українського БПАК "Валькірія", - ОТУ "Північ". ВIДЕО

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Українські військові за допомогою українського безпілотного авіаційного комплексу "Валькірія" та артилерії знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОТУ "Північ".

"Славетна українська "Валькірія" знову б‘є окупантів! Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану" та знащили його!", - йдеться у дописі.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім виконавцям-респект...
  • Саша Пончик
    Вот так и в Крыму должно быть. ЗСУ молодцы удачи вам наши Козаки!
  • Олег Кущ 3c573107
    Господи, що за БПАК? Пишіть людською мовою. Тут не всі військові.
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