Президент Індонезії Відодо передав Путіну послання Зеленського. В ОП прокоментували. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляли російські ЗМІ.
На брифінгу за підсумками зустрічі з Путіним Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання він не розкрив. Також президент Індонезії підкреслив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами Росії та України.
Тим часом прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі українським ЗМІ заявив, що ніякого послання в Кремль глава України не передавав: "Президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях".
Напередодні під час візиту президента Індонезії в Україну ЗМІ повідомляли, що Відодо, щоб спробувати допомогти мирним переговорам, нібито запропонував Зеленському передати послання Путіну. Він також говорив, що переконуватиме російського президента припинити бойові дії в Україні.