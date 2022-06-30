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Острів знову вільний, - Зеленський про Зміїний. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 30 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Безперечно, головне слово сьогодні – "Зміїний". Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія"", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Це завдяки Богдані яку ти не встиг угробити, а виробництво інших зарубав. Недоумок зелений.
  • Oleksandr Pohribnyi
    А скільки Богдан при тобі випущено? Щось не чую, сміливіше!
    Невже нуль?
    Може вже досить примазуватись до звитяги наших військових і людей, які реально працюють?
  • Small Jerboa
    Дякуємо КО, ми вже чули.
    А до чого тут ТИ?!
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