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Через ракетний удар по базі відпочинку на Одещині загинули 3 особи, зокрема 1 дитина, - ДСНС. ВIДЕО

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Унаслідок ворожого ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини на базі відпочинку загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Бандерівець
    Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
  • Voc Vox
    а почему бы не выполнить одну формальность :что бы наше правительство письменно обратилось с такой просьбой в Белый дом. ?если это правда то это работа на врага в открытую
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