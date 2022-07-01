Наєв про ситуацію на північних рубежах: Оборону посилено. Весь комплекс заходів націлений на підвищення готовності наших військ. ВIДЕО

Під час робочої поїздки по підрозділах, які виконують завдання у Північній операційній зоні, командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції наших військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

Зокрема, командувач оглянув стан укріплень та поспілкувався з бійцями, на яких покладена місія стояти на сторожі столиці України та Північного напрямку.

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За його словами, у тих місцях, куди ще навесні ступала нога противника, нині більш посилені рубежі оборони.

"Обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою Збройними Силами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами. Керівники військових угруповань є досвідченими бойовими генералами. Всі командири від сержанта і до генерала виконують покладені на них завдання з високим рівнем відповідальності", - наголосив Наєв.

Як повідомив командувач, під час безпосередньої роботи у військах військовим частинам, підрозділам та безпосередньо особовому складу надається дієва допомога у вирішенні всіх необхідних питань щодо підвищення стійкості оборони.

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"На державному кордоні України підрозділами Державної прикордонної служби та підрозділами Збройних Сил України виконуються завдання з підвищення стійкості оборони, зокрема облаштовуються інженерні загородження та оборонні рубежі. Весь комплекс заходів націлений на підвищення готовності наших військ. Своєю чергою підрозділи контрдиверсійної боротьби постійно відпрацьовують питання щодо своєчасного виявлення загроз з будь-якого напрямку", - зазначив Наєв.