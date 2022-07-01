Не варто їхати у відпустку на Чорноморське узбережжя - "це не курортна територія, а зона бойових дій", - ОК "Південь". ВIДЕО

Не варто їхати у відпустку на Чорноморське узбережжя - "це поки що не курортна територія, а зона бойових дій".