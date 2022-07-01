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Не варто їхати у відпустку на Чорноморське узбережжя - "це не курортна територія, а зона бойових дій", - ОК "Південь". ВIДЕО

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Не варто їхати у відпустку на Чорноморське узбережжя - "це поки що не курортна територія, а зона бойових дій".

Про це повідомили в Оперативному командуванню "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці. За його словами, будинок повністю пошкоджено з одного боку, знищено плити на поверхах. У квартирах залишилися загиблі тварини.

Продовжується розбір завалів на базі відпочинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок удару по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині загинуло 18 осіб, поранено 31, - ОК "Південь". ВIДЕО (оновлено)

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Поїдуть. Причому масово. Ще й тягнучки будуть багатокілометрові на шляхах. Ну а в Одесі почнуться п'яні оргії, мордобої, співи, перегони на автівках вночі і т.д. Чхати всі ці тупорилі хотіли на вашу війну...
  • irenka ko
    В Україні не залишилось безпечних місць, тому курортний сезон відкладається. Війна блдь.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ага, які батьки при здоровому глузді відправлять дитину в табір навіть в Карпатах при тому що прильоти тепер скрізь при вдаваній супер-пупер ППО. краще мовчати, сидячі в Словакії чи десь ще за кордоном....гриби їй, мля...
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